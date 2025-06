Oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Nazioni Unite contro l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, è fondamentale riflettere sul crescente problema del consumo di alcol e droghe tra i giovani italiani. Un malessere diffuso, segnato da segnali inquietanti e diverse manifestazioni, ci invita a sensibilizzare e agire per proteggere le nuove generazioni e costruire un futuro più sicuro e consapevole. Solo attraverso l’informazione e la prevenzione possiamo sperare di invertire questa tendenza preoccupante.

Il consumo di alcol e droghe tra i giovani rappresenta un problema sempre più pressante in Italia, come evidenziato dall’indagine conoscitiva della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza, secondo gli esperti “segnali molto forti di un malessere diffuso, che si esprime in forme diverse, ma. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it