giornata internazionale del sushi festeggiala con orobica pesca

Celebra la Giornata Internazionale del Sushi con Orobica Pesca! Il 18 giugno 2025, immergiti in un'esperienza di sapori orientali e approfitta della nostra promozione esclusiva: con almeno 25€ di sushi e pokè, una bottiglia di Prosecco a solo 1€ nei punti vendita selezionati. Un’occasione perfetta per brindare alla passione per il buon cibo e condividere momenti speciali con chi ami…

Il 18 giugno 2025 celebriamo una delle cucine più amate al mondo: il sushi! In occasione della Giornata Internazionale del Sushi, da Orobica Pesca abbiamo pensato a una promozione speciale dedicata a tutti gli appassionati di sapori orientali. Solo per mercoledì 18 giugno, nei nostri punti vendita selezionati, con una spesa minima di 25€ tra sushi e pokè, potrai aggiungere una bottiglia di Prosecco a soli 1€! Un piccolo gesto per brindare insieme a voi, che ogni giorno scegliete qualità, freschezza e gusto. Promo valida nei negozi Orobica Pesca di: -Via Bianzana – Bergamo -Via IV Novembre – Bergamo -Stezzano Un’occasione da non perdere per rendere ancora più speciale il tuo sushi day. 🔗 Leggi su Bergamonews.it