Giornata di sport e memoria Nel nome dei caduti in servizio

In un’atmosfera di rispetto e unità, il centro sportivo “A. Spoldi” di Castiglione d’Adda ha ospitato la “Giornata dello Sport”, un evento che unisce passione e ricordo nel nome dei caduti in servizio. Organizzata dalla segreteria provinciale del SAP di Lodi nell’ambito del Memorial Day SAP 2025, questa giornata ha visto protagonisti forze dell’ordine, delegazioni e cittadini, tutti impegnati in tornei avvincenti che hanno rafforzato il senso di comunità e memoria. I partecipanti si sono sfidati in quattro tornei:...

Nel centro sportivo "A. Spoldi" di Castiglione d'Adda, la "Giornata dello Sport" organizzata dalla segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia – SAP di Lodi, nell'ambito del Memorial Day SAP 2025. L'evento ha visto una grande partecipazione di appartenenti alle forze dell'ordine, della delegazione del SAP Piacenza e di numerosi cittadini, riuniti per una giornata di sport e memoria. I partecipanti si sono sfidati in quattro tornei: padel, beach volley, calcio balilla e ping-pong, in un clima di sana competizione e condivisione. La manifestazione è stata aperta con l'intervento del segretario provinciale SAP Claudio Galluzzi, che ha ricordato origini e finalità del Memorial Day: "Il SAP, all'indomani delle stragi di Capaci e via D'Amelio, ha istituito il Memorial Day per ricordare le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità.

