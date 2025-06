Giornata del Veterano Ten Col Paglia | Partecipare alla staffetta podistica JFC Nato atto di civiltà

In occasione della Giornata del Veterano, ho avuto il piacere di partecipare, insieme a una rappresentanza del Gspd, alla staffetta podistica di 24 ore presso la pista JFC NATO di Napoli. Un gesto di solidarietà e avvicinamento tra le unità militari e la comunità civile, che si ripete dal 2021 grazie all'impegno congiunto del contingente francese, tedesco e italiano. Un atto di civiltà che rafforza i valori di rispetto e vicinanza ai nostri eroi.

‚ÄúHo partecipato, con una rappresentanza del Gspd, con grande piacere alla staffetta podistica di 24 ore in occasione della Giornata del Veterano che si √® svolta presso la pista del JFC NATO a Napoli. E' dal 2021 che il contingente francese del JFC di Napoli insieme alla comunit√†¬†tedesca e italiana, organizza nel mese di giugno, un evento a sostegno dei militari che sono stati feriti in operazioni o per assistere le famiglie in lutto di coloro che hanno dato l'ultimo sacrificio, noto come¬†‚Äú24h - courir pour eux‚ÄĚ. Questo evento consiste in una raccolta di donazioni a favore dei soldati francesi feriti ed √® aperta a tutto il personale militare e civile del JFC, comprese le loro famiglie, che possono correre o camminare, con o senza bambini, con o senza cani, tutte le volte che vogliono o possono senza limiti di tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Giornata del Veterano, Ten. Col. Paglia: ‚ÄúPartecipare alla staffetta podistica JFC Nato, atto di civilt√†‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: giornata - veterano - staffetta - podistica

La notte del 2 giugno a Lanciano si √® tinta di sport, passione e orgoglio grazie alla straordinaria manifestazione podistica organizzata con impeccabile cura dalla ASD Trib√Ļ Frentana. Un evento che ha saputo coniugare sport e identit√† cittadina, snodandosi att Vai su Facebook

NATO JFC - NAPOLI: GIORNATA DEL VETERANO - 24 ORE DI STAFFETTA A SOSTEGNO DEI MILITARI SCOMPARSI O FERITI IN OPERAZIONE.

Giornata del Veterano, Ten. Col. Paglia: ‚ÄúPartecipare alla staffetta podistica JFC Nato, atto di civiltà‚ÄĚ - ‚ÄúHo partecipato, con una rappresentanza del Gspd, con grande piacere alla staffetta podistica di 24 ore in occasione della Giornata del ... Come scrive iltempo.it

La staffetta Momenti di Memoria per non dimenticare le tre stragi - La staffetta podistica "Momenti di memoria" torna a Brescia per commemorare le vittime delle stragi di Piazza Fontana e della Loggia. Si legge su ilgiorno.it