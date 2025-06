Giornata del picnic e in Toscana è arrivato lo Chicnic

un’esperienza indimenticabile: l’evento “Chicnic” a Firenze, il 18 giugno 2025. Immagina di immergerti in un paesaggio toscano mozzafiato, dove la tradizione si fonde con lo spirito festoso del picnic, creando ricordi che resteranno nel cuore. Questa giornata celebra la gioia di stare insieme e la bellezza della natura, invitandoti a vivere un momento di pura serenità tra i sapori autentici e le viste incantevoli della Toscana.

Firenze, 18 giugno2025 - Cosa c’è di più poetico di un pranzo su un prato verde, tra il fruscio delle foglie e il profumo dell’estate? Oggi si celebra la Giornata mondiale del picnic, un’occasione simbolica e gioiosa per riscoprire la bellezza delle cose semplici: un cielo terso, il calore del sole sulla pelle, un cestino colmo di delizie, risate leggere e momenti da condividere. Ma, c’è un angolo di Toscana in cui tutto questo si sublima in un’esperienza che va oltre la tradizione: all’FH55 Hotel Villa Fiesole è nato infatti lo “ Chicnic ”, dove l’arte del picnic incontra il gusto dell’alta cucina e l’eleganza di un contesto unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata del picnic, e in Toscana è arrivato lo “Chicnic”

In questa notizia si parla di: giornata - picnic - toscana - arrivato

QUESTA SERA! Giovedì d’Estate al Parco San Bartolo È arrivato il 5 GIUGNO e alle 19:30 parte la prima serata di benessere totale tra yoga, pilates, meditazione, tai-chi, qi-gong, musica, buon cibo e danza. Donazione unica: 10 € (attività Vai su Facebook

Giornata del picnic, e in Toscana è arrivato lo “Chicnic”; Estate in Toscana, tempo di picnic: ecco alcune idee per una giornata di relax nel verde; Cinque picnic di Pasquetta in Toscana: una giornata nel verde.

Giornata mondiale del picnic: consigli e tendenze per celebrare la convivialità all'aria aperta - Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate di sole rinasce la voglia di cogliere ogni occasione possibile per trascorrere del tempo all’aria aperta. Segnala horecanews.it