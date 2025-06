Giornata contrasto odio Liliana Segre | Si combatte solo con la pace

In un mondo spesso segnato da tensioni e divisioni, la voce di Liliana Segre risuona con forza: solo con la pace si può sconfiggere l’odio. La sua testimonianza, fatta a margine dell’evento al Senato dedicato alla Giornata internazionale contro i discorsi d’odio, ci ricorda che la vera arma contro le tenebre è sempre la luce della comprensione e del rispetto. La pace, quindi, resta il nostro più potente strumento di cambiamento.

“Sono una donna di pace e lo sono stata sempre, tutta la vita. Purtroppo conosco l’odio e quindi per me è molto importante oggi questa giornata, dato che non facciamo altro che parlare di come si combatte l’odio. E solo con la pace si combatte l’odio”. Lo ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Segre a margine dell’evento al Senato di iniziativa Pd per la Giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d’odio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata contrasto odio, Liliana Segre: “Si combatte solo con la pace”

