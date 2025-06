Giorgio Panariello | Il mio Sanremo fu una me*da Vinse Povia capito? Accettai per soldi

Giorgio Panariello ricorda con franchezza e un tocco di autoironia il suo fallimentare debutto sul palco di Sanremo, confessando che accettò l’incarico principalmente per motivi economici. Un episodio che scuote le certezze e rivela i retroscena di una carriera ricca di sorprese. La sua sincerità apre uno squarcio sulla realtà dietro le quinte del celebre festival, lasciando il pubblico curioso di scoprire di più. Continua a leggere su Perizona.it.

Nel 2006 Giorgio Panariello condusse il Festival di Sanremo con Ilary Blasi e Victoria Cabello ma non andò benissimo.

“Fosse stato per quel Sanremo, io in Tv ero finito. Per fortuna mi sono ripreso con cinema e teatro”. Giorgio Panariello racconta a Tintoria la disastrosa esperienza di Sanremo 2006: “Inizialmente non volevo farlo. Andavo in conferenza stampa e i giornalisti mi f Vai su Facebook

"Inizialmente non volevo farlo. Andavo in conferenza stampa e i giornalisti mi facevano domande."

Panariello: "Il mio Sanremo andò una me***. Vinse Povia, la Minetti mi accusò di non averla presa perché cieca" - Se quest'anno Pieraccioni e Panariello hanno lasciato solo l'amico Carlo Conti sul palco dell'Ariston, il prossimo potrebbero fare capolino, come si è vociferato nelle ultime settimane. Segnala today.it