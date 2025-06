Giorgia Meloni dopo il G7 | Cosa mi ha detto Macron? Vi giuro che non me lo ricordo

Dopo il G7 in Canada, Giorgia Meloni ha condiviso con la stampa le sue impressioni sui principali nodi internazionali. Tra incontri e confronti, la premier italiana sottolinea l’unità dei leader sui temi cruciali come l’Iran e la guerra in Medio Oriente. In un quadro globale in costante evoluzione, le decisioni prese al summit potrebbero segnare nuove direzioni, lasciando aperte alcune questioni fondamentali per il futuro internazionale.

L’Iran non deve diventare una potenza nucleare. Ma Vladimir Putin non può essere il mediatore della guerra con Israele. Mentre sui dazi prima o poi si troverĂ una soluzione. Giorgia Meloni parla con la stampa dopo il G7 in Canada appena finito al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, tra le montagne dell’Alberta. Secondo la premier italiana i leader sonod’accordo sui dossier cruciali. Come la questione iraniana, oggetto della dichiarazione congiunta finale dopo il summit. «Un Iran potenza nucleare non sarebbe una minaccia solo per Israele, ma per tutti noi», dice la premier. Che poi però insiste sulla soluzione negoziata. 🔗 Leggi su Open.online

