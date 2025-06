Giorgia Meloni annuncia ampliamento del fondo per studenti meritevoli

Giorgia Meloni annuncia con entusiasmo un sostanziale ampliamento del fondo dedicato agli studenti meritevoli, un passo importante per favorire l’accesso all’istruzione e premiare il talento. La premier sottolinea come il governo, in collaborazione con Consap, abbia semplificato e rilanciato questa opportunità, con ulteriori benefici in arrivo grazie a un decreto interministeriale. La misura punta a rafforzare il percorso di crescita culturale e professionale dei giovani italiani, aprendo nuove porte al futuro.

"Il governo ha provveduto, in condivisione con Consap, a semplificare, rilanciare e potenziare il fondo per l'accesso al credito degli studenti meritevoli ". Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio alla presentazione della relazione annuale di Consap. "Con un decreto interministeriale in via di definizione - annuncia - verranno ulteriormente ampliati sia l'importo complessivo del finanziamento ottenibile da ciascuno studente sia i corsi di studio coinvolti, tra i quali rientreranno anche i corsi post-diploma e professionali, i master all'estero, i corsi di specializzazione, degli Its Academy e dell'alta formazione artistica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgia Meloni annuncia ampliamento del fondo per studenti meritevoli

