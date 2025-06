Giorgetti | Invecchiamento popolazione mette a rischio sostenibilità dei conti pubblici

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida cruciale per l’Italia, mettendo a rischio la sostenibilità dei conti pubblici. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha lanciato un serio allarme durante un’audizione parlamentare, evidenziando come il calo delle nascite e l’aumento degli anziani possano compromettere il futuro economico del Paese. Una questione che richiede risposte urgenti e strategie adeguate per garantire stabilità e prosperità.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha parlato in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiest a sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Nelle sue parole l’allarme sui rischi derivanti dall’ invecchiamento della popolazione per i conti pubblici. Ecco cosa ha detto. Giorgetti: “Da invecchiamento popolazione rischi su sostenibilità conti pubblici”. Il calo della natalità e l’ invecchiamento della popolazione “comportano rischi sulla sostenibilità del debito pubblico. Sulla transizione demografica bisogna considerare che il fattore ‘aging’ è importante sulle valutazioni relative alla sostenibilità del debito pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giorgetti: “Invecchiamento popolazione mette a rischio sostenibilità dei conti pubblici”

