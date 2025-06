Giorgetti | impatto demografia su debito

Il declino demografico rappresenta una delle sfide più urgenti per l'Italia, influenzando non solo la crescita economica ma anche la sostenibilità del debito pubblico. Come evidenziato dal ministro Giorgetti, la diminuzione della popolazione aggrava la pressione su pensioni e servizi sanitari, richiedendo risposte politiche tempestive e innovative. La questione meridionale, con il suo invecchiamento e spopolamento, rende ancora più complesso affrontare questa crisi. È fondamentale individuare strategie efficaci per garantire un futuro sostenibile al Paese.

9.48 Il declino demografico "comporta rischi ma anche sfide sia per la crescita economica sia per la finanza pubblica e la sostenibilità del debito pubblico".Così il ministro dell'Economia, Giorgetti,in audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e e sociali derivanti dalla transizione demografica. E sottolinea la "pressione significativa" su pensioni e sanità. L'Italia invecchia e si spopola: nel Mezzogiorno rischio 3,4 milioni di abitanti in meno entro il 2050, emerge dai dati forniti dal ministro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

