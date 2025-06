Giorgetti | Denatalità influenza debito e crescita

La denatalità rappresenta una sfida cruciale per l'Italia, minacciando la sostenibilità finanziaria e la crescita futura. Il ministro Giorgetti sottolinea come questa problematica, condivisa da molte economie avanzate, richieda interventi tempestivi e mirati. Comprendere le implicazioni di questa crisi demografica è essenziale per plasmare politiche efficaci che garantiscano un futuro stabile. Ma quali sono le strategie più innovative per invertire questa tendenza?

(Adnkronos) – La denatalità "costituisce una delle principali problematiche strutturali nostro Paese, come di tanti altri Paesi, con implicazioni di lungo periodo per la sostenibilità finanziaria " ma "l'Italia non è isolata", "non è eccezione" a confronto con economie avanzate. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione in Commissione transizione demografica. Ad ogni modo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: giorgetti - denatalità - influenza - debito

Giorgetti, la denatalità influenza i saldi di finanza pubblica e il debito pubblico; Denatalità e il rapporto con debito e crescita: cosa ha detto Giorgetti; Raffaella Carrà oggi avrebbe compiuto 82 anni, Malgioglio: “Ricordo l’ultima chiamata”.