Giorgetti alla guerra della demografia | Ci vuole coraggio

Nel suo intervento, Giorgetti denuncia con fermezza la sfida epocale della demografia, sottolineando che affrontarla richiede coraggio e visione a lungo termine. «Ci vorranno decenni,» afferma, ma l’Italia non si è mai tirata indietro di fronte alle grandi battaglie. È arrivato il momento di agire con decisione per plasmare un futuro sostenibile e prospero. La strada è lunga, ma l’impegno non manca.

La scelta del ministro: "Ci vorranno decenni ma noi non ci siamo girati dall'altra parte" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Giorgetti alla guerra della demografia: “Ci vuole coraggio”

