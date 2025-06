Giorgetti Adriano Bordignon pres Forum Associazioni Familiari | Favorevoli a revisione criteri Isee urgono scelte coraggiose per le famiglie

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha recentemente sottolineato l’urgenza di rivedere i criteri dell’ISEE, riconoscendo che gli attuali parametri non rispecchiano più la reale condizione economica delle famiglie italiane. Il Forum delle Associazioni Familiari accoglie con favore questa apertura, consapevole che scelte coraggiose sono fondamentali per garantire un sostegno equo e efficace. È il momento di agire, perché solo così possiamo costruire un sistema di welfare più giusto e inclusivo.

“Accogliamo con attenzione e disponibilità l’apertura espressa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulla necessità di aggiornare l’Isee. Come da lui stesso riconosciuto, infatti, alcuni parametri non sono idonei a misurare l'effettiva situazione economica delle famiglie in un contesto che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giorgetti. Adriano Bordignon, pres. Forum Associazioni Familiari: “Favorevoli a revisione criteri Isee, urgono scelte coraggiose per le famiglie”

In questa notizia si parla di: isee - giorgetti - famiglie - adriano

MELONI: “TAGLIO LE TASSE”. SÌ, ALLE BANCHE. Meloni oggi lancia slogan sul taglio delle tasse dopo quasi 3 anni di nulla al Governo. Tempo 5 minuti e si torna alla realtà. Il Ministro Giorgetti corre ai ripari: “abbiamo ancora due anni e mezzo”. Subito dopo i Vai su Facebook

Giorgetti: ISEE da aggiornare, per i bonus alle famiglie servono nuovi parametri; Il ministro Giorgetti ha parlato di fisco per la famiglia e riforma dell'Isee; L’assegno unico? Va rivisto, ma per aumentarlo.

Giorgetti: ISEE da aggiornare, per i bonus alle famiglie servono nuovi parametri - Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze: serve aggiornare il calcolo ISEE per i bonus alle famiglie, va adeguato ai tempi. Da msn.com

Isee: Bordignon (Forum), “favorevoli a revisione criteri, urgono scelte coraggiose per le famiglie” - “Accogliamo con attenzione e disponibilità l’apertura espressa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulla necessità di aggiornare l’Isee. Riporta agensir.it