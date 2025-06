Giordano Bruschi il partigiano Giotto scrive alla sindaca Salis | I tuoi valori sono i miei

Giordano Bruschi, noto come il partigiano 'Giotto', si avvicina ai 100 anni con una vita ricca di valori e dedizione. In un gesto di stima e continuità , ha scritto alla neo-sindaca Silvia Salis, sottolineando come i suoi principi siano anche i suoi. Un messaggio che celebra l'eredità di impegno civico e umano, e che testimonia come la passione per il bene comune possa attraversare le generazioni. La sua storia è un esempio di come i valori si trasmettono e si rinforzano nel tempo.

Giordano Bruschi, il mitico partigiano 'Giotto' vicinissimo al traguardo dei 100 anni, ha voluto inviare un sentito messaggio alla nuova sindaca Silvia Salis, ripercorrendo i ricordi di una vita lunghissima nel solco dell'impegno politico, e non solo. Un'attivitĂ che viene portata avanti ancora. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, scrive alla sindaca Salis: "I tuoi valori sono i miei"

In questa notizia si parla di: giordano - bruschi - partigiano - giotto

Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, scrive alla sindaca Salis: I tuoi valori sono i miei; Oltre il ponte – Il 25 aprile del partigiano Giotto; Giordano Bruschi: “Saluterò Mattarella. Bisogna tenere viva la memoria”.

Incontro con Giordano Bruschi, il partigiano Giotto - L’appuntamento, a ingresso libero, è giovedì 18 maggio 2023 alle 15 in via XX Settembre 41 (terzo piano ... Lo riporta genova.repubblica.it

Giordano Bruschi, la memoria del partigiano "Giotto" - Giordano Bruschi, 97 anni e 7 mesi, nome di battaglia partigiano “Giotto”. Riporta rainews.it