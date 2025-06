Gioco d' azzardo nella rete fisica locale 1,3 miliardi di spesa annuale

L’azzardo nel territorio italiano muove cifre impressionanti, con una spesa annuale di 13 miliardi di euro nella rete fisica locale. Dopo Lombardia, Campania e Lazio, l’Emilia-Romagna si colloca al quarto posto, evidenziando un fenomeno diffuso e complesso. Un’indagine di Nomisma svela in particolare come questa diffusione influisca sulla società e sull’economia regionale, sollevando interrogativi importanti sulla prevenzione e sulle misure di tutela.

Dopo Lombardia, Campania e Lazio, l'Emilia-Romagna è la quarta regione italiana per valore delle somme giocate nella rete fisica (giochi numerici, lotterie e Gratta e vinci, scommesse in sale e punti dedicati e slot machines e bingo in sala). Un'indagine di Nomisma rendiconta in particolare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it