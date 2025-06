gioca a tutti i giochi di borderlands prima del lancio di borderlands 4

Se sei un fan di Borderlands o semplicemente vuoi immergerti nel suo universo unico, non c'è momento migliore per giocare a tutti i titoli della serie prima dell’arrivo di Borderlands 4. Con il suo stile inconfondibile, armi infinite e humor irresistibile, questa saga ha rivoluzionato il genere looter shooter. Preparati a rivivere le avventure dei Gorto e dei loro alleati, e a scoprire ogni segreto nascosto nel vasto mondo di Pandora.

Il franchise di Borderlands si conferma come uno dei pilastri del genere looter shooter, grazie a un gameplay dinamico, un vasto arsenale di armi e un umorismo irriverente che ha conquistato milioni di appassionati sin dal debutto nel 2009. Con l’attesa per il rilascio di Borderlands 4, previsto per il 12 settembre 2025, si presenta un’ottima occasione per recuperare i titoli della serie e approfondire la conoscenza dell’universo narrativo attraverso offerte imperdibili. sconto massiccio sui giochi della serie borderlands su steam. fino al 95% di sconto sulle principali produzioni. Una promozione straordinaria è attiva sulla piattaforma Steam, con discount eccezionali su diversi titoli della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it