Ginnastica ritmica Ginevra Bindi e Carol Michelotti aprono i Mondiali juniores | fuori dalle prime finali

A Sòfia, l’emozione dei Mondiali juniores di ginnastica ritmica ha preso il via tra speranze e sfide. Ginevra Bindi e Carol Michelotti, giovani talenti italiane, hanno aperto la competizione ma purtroppo non sono riuscite ad accedere alle finali di specialità. Nonostante questa battuta d’arresto, il percorso delle nostre campionesse è ancora ricco di potenziale e opportunità da cogliere. La passione per la ginnastica ritmica italiana continua a brillare e ci riserva ancora molte sorprese.

Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) sono incominciati i Mondiali juniores di ginnastica ritmica, la prima giornata è stata dedicata alle qualificazioni delle individualiste con cerchio e palla. L'Italia è scesa in pedana con Ginevra Bindi e Carol Michelotti, entrambe 15enni tesserate rispettivamente per la S.G. Giuseppe Falciai e l'Armonia d'Abruzzo di Chieti. Le azzurre non sono riuscite a qualificarsi per le finali di specialità in programma domenica, mancando l'ingresso agli atti conclusivi ad attrezzo riservati soltanto alle migliori otto classificate del turno preliminare. Carol Michelotti ha concluso al tredicesimo posto con il cerchio, venendo valutata in 23.

