Ginevra sul tetto del mondo | la ginnasta aretina ai mondiali junior di Sofia

Ginevra Bindi, giovane ginnasta aretina, si presenta con energia e determinazione alla sua prima grande sfida internazionale: i Mondiali Junior di Sofia. Sul tetto del mondo, questa promettente atleta ha già dimostrato il suo talento, portando con sé l'orgoglio italiano. Con il cuore e la passione di chi sogna in grande, Ginevra si prepara a lasciare il segno in questa competizione che potrebbe catapultarla verso il successo mondiale.

C'è anche un'aretina a vestire i colori dell'Italia alla terza edizione del Campionato Mondiale Junior di Ginnastica ritmica che si disputerà a partire da questa mattina a Sofia, in Bulgaria. Si tratta di Ginevra Bindi, atleta che ha già preso parte a competizioni internazionali con la nazionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Ginevra sul tetto del mondo: la ginnasta aretina ai mondiali junior di Sofia

