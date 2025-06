Ginelfite | nuovo minerale scoperto a Pisa rende omaggio a due tecnici universitari

A Pisa nasce una nuova pietra, la “ginelfite”, un omaggio duraturo a due brillanti tecnici dell’Università che hanno plasmato decenni di ricerca. Questa scoperta, avvenuta nel luglio 2022 e recentemente classificata, celebra la dedizione di Carlo Gini e Francesco Guelfi, simbolo di eccellenza e passione scientifica. Un esempio di come il sapere e l’innovazione possano lasciare un segno indelebile nella storia.

Pisa, 18 giugno 2025 - Lo hanno chiamato “ ginelfite ”, unendo i nomi di due tecnici del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa oggi in pensione – Carlo Gini e Francesco Guelfi – che per quasi quarant’anni, hanno gestito con competenza e dedizione il laboratorio di diffrattometria a raggi X, rendendo possibili decenni di ricerca d’eccellenza. Si tratta di un minerale scoperto nel luglio 2022 e classificato grazie al nuovo diffrattometro a raggi X per cristallo singolo Bruker D8 Venture installato presso il CISUP (Centro per l’Integrazione della Strumentazione scientifica dell’Università di Pisa). 🔗 Leggi su Lanazione.it