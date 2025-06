Ginefra | Abbandono e degrado al Tricalle strada pericolosa tra erbacce e voragini

Il Tricalle, un tempo punto di passaggio e vivacità, si trasforma oggi in un'area di abbandono e degrado. Strade invase da erbacce, buche profonde e un senso di incuria che mette a rischio la sicurezza di chi vi transita. È urgente intervenire per restituire dignità e sicurezza a questa zona dimenticata, affinché possa tornare a essere un luogo sicuro e vivace per tutti.

"Si segnala una totale incuria e abbandono della zona del Tricalle. I cigli delle strade sono invasi da erbacce e canne, che rappresentano un pericolo per la circolazione delle auto, costrette a invadere il centro della carreggiata per evitarle. Senza contare le buche, ormai diventate voragini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ginefra: "Abbandono e degrado al Tricalle, strada pericolosa tra erbacce e voragini"

