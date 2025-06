Gimmy va dal suo rapper preferito senza il permesso di Nico in Un posto al sole

In un vortice di emozioni e decisioni, Gimmy sfida le regole per vivere un momento speciale con il suo rapper preferito, mentre Elena e Marina tessono strategie per proteggere e difendere i loro interessi. Michele, invece, si avvicina alla veritĂ dietro una misteriosa scomparsa, mentre Gimmy spera che un successo scolastico possa portarlo a un sogno proibito. Ma Nico...

Elena è riuscita nell’intento di non far ritirare la pubblicitĂ a Gagliotti, ma lui continua a tentarla e Marina la mette in guardia. Mentre Michele inizia a unire i puntini che lo collegano alla scomparsa dell’operaio. Gimmy ha finalmente completato una verifica in classe senza copiare, e spera che il buon risultato possa servire a cancellare la punizione che gli impedisce di andare a vedere il suo rapper preferito, evento unico e raro. Ma Nico è irreprensibile, e quindi il bambino pensa bene di violare il domicilio e andarci di nascosto senza permesso. Un altro capitolo nel frattempo si apre con Samuel e la sua nuova fiamma, in un siparietto di gelosie ed equivoci che donano una vena frizzante e leggera (a tratti stupida) alla pesantezza delle puntate con protagonisti Luca e Giulia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gimmy va dal suo rapper preferito senza il permesso di Nico in Un posto al sole

