Gigi & Friends – Sicily For Life il concerto benefico con Elodie Noemi Geolier LDA

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Gigi & Friends - Sicily For Life, il grande concerto benefico organizzato da Gigi D’Alessio a Palermo, sta per incantare il pubblico con una serata di musica, solidarietà e guest star di altissimo livello, tra cui Elodie, Noemi, Geolier e Lda. Un evento unico che unisce cuore e talento, per sostenere la Fondazione Tommaso Dragotto e fare del bene attraverso le note.

Gigi & Friends -Sicily For Life è il concerto benefico organizzato da Gigi D’Alessio allo stadio di Palermo con grandi ospiti e una prima serata su Canale5. È cominciato oggi, a bordo di MSC Magnifica, il conto alla rovescia per Gigi & Friends -Sicily For Life che vede impegnati in prima linea Gigi D’Alessio e la Fondazione Tommaso Dragotto: due serate straordinarie di musica e solidarietà con il cantautore napoletano e tanti amici e ospiti d’eccezione sul palco il 20 e 21 giugno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Il doppio live sarà anche un grande evento TV, trasmesso in prima serata su Canale 5 martedì 24 giugno, con la regia di Roberto Cenci e la produzione di Friends TV. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gigi & Friends – Sicily For Life, il concerto benefico con Elodie, Noemi, Geolier, LDA

