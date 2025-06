Gigi & Friends – Sicily For Life | due serate di musica e solidarietà il 20 e 21 giugno a Palermo

Prepariamoci a due serate indimenticabili di musica e solidarietà: il 20 e 21 giugno, Palermo accoglierà "Gigi & Friends – Sicily For Life", un evento unico che vedrà Gigi D’Alessio e tanti ospiti d’eccezione sul palco dello Stadio Renzo Barbera. Un’occasione speciale per unire musica e impegno sociale, facendo della solidarietà il vero protagonista di queste notti memorabili. La magia sta per cominciare!

ph Angelo Orefice PALERMO – È cominciato oggi, a bordo di MSC Magnifica, il conto alla rovescia per “Gigi & Friends – Sicily For Life” che vede impegnati in prima linea Gigi D’Alessio e la Fondazione Tommaso Dragotto: due serate straordinarie di musica e solidarietà con il cantautore napoletano e tanti amici e ospiti d’eccezione sul palco il 20 e 21 giugno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Il doppio live sarà anche un grande evento TV, trasmesso in prima serata su Canale 5 martedì 24 giugno, con la regia di Roberto Cenci e la produzione di Friends TV. Sul palco, insieme a Gigi D’Alessio, saliranno alcuni tra i più amati artisti italiani per regalare al pubblico duetti inediti, performance emozionanti e momenti indimenticabili: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, LDA, Elena D’Amario e Alessandro Siani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Gigi & Friends – Sicily For Life”: due serate di musica e solidarietà il 20 e 21 giugno a Palermo

