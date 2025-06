Gigi Campanile come sta dopo l’intervento Dolcenera | Riesci a camminare…

Gigi Campanile sta affrontando con coraggio le sfide del post-operatorio, grazie anche al sostegno affettuoso di Dolcenera. La cantante ha rassicurato i fan sull'esito dell'intervento, condividendo un video in cui si vede la coppia tra i corridoi dell’ospedale, testimonianza di un percorso di speranza e recupero. Ma come evolverà la sua condizione? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

(Adnkronos) – Gigi Campanile si è sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo l'annuncio del ricovero in ospedale, Dolcenera ha aggiornato i follower sulle condizioni di salute del compagno. "L'intervento è ok", ha spiegato la cantante a corredo di un video che ritrae la coppia tra i corridoi dell'ospedale.  Lo scorso lunedì, 16 giugno, Dolcenera . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

