Giardino Scaldasole a Milano 22 alberi da abbattere che in realtà sono 30 ecco il DOCUMENTO dell' Assessorato all' Ambiente e Verde che sbugiarda Elena Grandi che aveva dichiarato | Tagliate 3 piante malate

In un quartiere di Milano, si sollevano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni dell’Assessore Elena Grandi riguardo ai tagli degli alberi a Giardino Scaldasole. Mentre si parlava di tre piante malate, il documento ufficiale del Comune smentisce questa versione, rivelando che sono stati abbattuti 22 alberi, e non 30 come inizialmente riportato. Un episodio che mette in discussione la trasparenza delle decisioni ambientali e la cura del nostro verde urbano.

Il documento del Comune di Milano recuperato ammette che gli alberi abbattuti nel piccolo "polmoncino verde" di via Scaldasole in zona ticinese, senza alcun preavviso, siano 22, smentendo dunque quanto affermato dall'Assessore all'Ambiente e al Verde Elena Grandi dopo lo scempio al fine di sminuire. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giardino Scaldasole a Milano, "22 alberi da abbattere", che in realtà sono 30, ecco il DOCUMENTO dell'Assessorato all'Ambiente e Verde che sbugiarda Elena Grandi che aveva dichiarato: "Tagliate 3 piante malate"

