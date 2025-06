Gianni Alemanno ancora in carcere l’obiettivo e i protagonisti della petizione | È combattivo trovare un modo per accorciare la pena

La vicenda di Gianni Alemanno, ancora detenuto a Rebibbia, ha scosso l’Italia e acceso il dibattito sulla giustizia e i diritti umani. La petizione "Ma non hai già sofferto abbastanza?", sostenuta da centinaia di cittadini, mira a trovare un modo per ridurre la pena dell’ex sindaco di Roma e affrontare il problema del sovraffollamento carcerario. È ora di fare sentire la nostra voce e chiedere un cambiamento reale.

Gianni Alemanno ancora a Rebibbia: la raccolta firme in solidarietà dell’ex sindaco di Roma e una proposta di legge contro il sovraffollamento nelle carceri. Non si arresta la raccolta firme in solidarietà di Gianni Alemanno. L’iniziativa si chiama Ma non hai già sofferto abbastanza? e da quando è stata presentata, ad aprile, all’Hotel delle Nazioni a Roma, ha ricevuto centinaia di adesioni in tutta Italia. (Ansa Foto) – notizie.com L’ex sindaco di Roma dal 2006 al 2023 e ministro dell’Agricoltura nei governi Berlusconi I e II è recluso nel carcere di Rebibbia, dove sconta una condanna a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze illecite. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Gianni Alemanno ancora in carcere, l’obiettivo e i protagonisti della petizione: “È combattivo, trovare un modo per accorciare la pena”

Diario di cella di Gianni Alemanno: cammina male, non ci vede e non ci sente, cosa ci fa in carcere? - Oggi, invece di concentrarci su pentole e coperchi, voglio parlarvi di un tema cruciale: la dignità umana e il rispetto dei diritti in carcere.

