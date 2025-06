Gianluigi Fiorendi nominato nel Cda di Editoriale Nazionale.

Gianluigi Fiorendi, figura di spicco nel mondo dell’economia e del giornalismo italiano, è stato recentemente nominato nel consiglio di amministrazione di Editoriale Nazionale Srl, controllata dal Gruppo Monrif Spa. Con una carriera avviata nei primi anni ’70 e una solida presenza nel settore, il suo ingresso promette di portare nuova energia e visione strategica alla realtà editoriale. La sua esperienza sarà senza dubbio un valore aggiunto per il futuro di questo importante gruppo mediatico.

Gianluigi Fiorendi è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Editoriale Nazionale Srl controllata da Gruppo Monrif Spa, la holding del gruppo editoriale (che pubblica Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione). Bergamasco – è nato a Mozzo nel 1949 – si è laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano nel 1973. Dal 1979 ha uno studio in via Montenapoleone a Milano. Dal 1990 al 1992 Fiorendi è stato presidente del collegio sindacale di Beni Stabili Spa. Dal 1994 al 1996 è stato consigliere della Banca di Bergamo. Dal 2005 al 2006 è stato presidente della Banca PMI di Bergamo (nel 2003 presidente del comitato promotore e successivamente presidente). 🔗 Leggi su Bergamonews.it