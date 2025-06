Giallo turchese e pesca | i colori di smalto per piedi baciati dal sole

Sei pronta a sfoggiare piedi irresistibili sotto il sole? Quest’estate, i colori vivaci come il giallo burro, il turchese e il pesca conquistano la scena, lasciando da parte le tonalità classiche per abbracciare nuance insolite e originali. La moda dello smalto si fa più audace che mai, invitandoti a giocare con palette vibranti e delicate al tempo stesso. È il momento di osare: i tuoi piedi meritano un look che cattura l’attenzione e riflette tutta la tua personalità.

Nero, bianco perla, rosso ciliegia, rosa, bordeaux: sono i colori di smalto più classici per la pedicure, che solitamente si sfoggiano anche in estate per uno stile elegante e curato. Quest’anno però le tendenze chiamano colori accesi anche sui piedi, inneggiando a nuance insolite e originali come il turchese, l’ arancio e il giallo burro. I colori smalto per l’estate sono vivaci e delicati. L’idea è quella di puntare su smalti di colori allo stesso tempo accesi e delicati, perfetti per valorizzare piedi baciati dal primo sole. È il caso del pesca, declinato anche in versione “ jelly ”. Non coprente, dunque, ma in grado di regalare alle unghie una laccatura stile acquerello, perfetta per chi ama le unghie nude ma non vuole rinunciare a un tocco di colore. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Giallo, turchese e pesca: i colori di smalto per piedi baciati dal sole

In questa notizia si parla di: colori - smalto - giallo - turchese

Questi sono i colori di smalto che esaltano la prima abbronzatura - Con l'arrivo della bella stagione e il primo colorito dorato, è tempo di scegliere smalti che esaltino la tua abbronzatura.

Per una manicure al TOP prova lo smalto semipermanente, a lunga durata e dall'effetto ultra brillante, senza rischio di danneggiamento all'unghia. La soluzione perfetta per le esigenze della donna moderna che ci tiene ad avere mani sempre curate e impec Vai su Facebook

Giallo, turchese e pesca: i colori di smalto per piedi baciati dal sole; Colori estate 2025: ecco i più gettonati; Unghie estive 2023: 8+2 idee e colori di tendenza.

Giallo, turchese e pesca: i colori di smalto per piedi baciati dal sole - Dal turchese all'arancio passando per il pesca e il verde, i colori smalto per la pedicure dell'estate sono accesi ... Lo riporta amica.it

Colori unghie per l’estate 2025: idee e tendenze per la manicure - Smalto giallo burro, Baby Blue o a effetto nude: ecco i colori must di stagione e le tendenze a cui ... Come scrive fanpage.it