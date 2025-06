Giallo di Villa Pamphili il presunto killer Francis Kaufmann | Italiani mafiosi Le autorità sulle tracce delle vittime | chi sono Stella e Andromeda

Il mistero avvolge ancora il giallo di Villa Pamphili, dove si aggira il sospetto killer Francis Kaufmann. Le indagini delle autorità italiane puntano i riflettori sull’uomo, accusato di aver eliminato una neonata e la madre, trovate settimane fa nel cuore di Roma. Tra tensioni e rivelazioni sconvolgenti, la domanda resta: quale oscuro segreto nascondono le vittime e chi sono davvero Stella e Andromeda? La verità sta emergendo, e il caso promette sviluppi sorprendenti.

Fermato e accusato di aver ucciso una bimba di pochi mesi, forse sua figlia, all'udienza di convalida in Grecia avrebbe esclamato: "Italiani mafiosi!". Sono proprio le autorità italiane ad aver stretto il cerchio attorno a Francis Kaufmann, statunitense di 46 anni, dopo aver rinvenuto a Roma, a Villa Pamphili, i corpi di madre e figlia lo scorso 7 giugno ad una manciata di metri di distanza. L'uomo si trova attualmente in carcere in Grecia, dopo essere stato bloccato in una strada, nella zona di Koukounaries, sull'isola greca di Skiathos il 13 giugno scorso.

