Giallo al Musme | aperitivo con delitto

Preparatevi a vivere un’esperienza unica e coinvolgente al Giallo al MUSME, dove l’aperitivo si trasforma in un palcoscenico di mistero e suspense. Tra stuzzichini, cocktail e indizi da svelare, potrete mettervi alla prova come detective in una serata ricca di adrenalina e colpi di scena. Un’opportunità perfetta per divertirvi, socializzare e sfidare le vostre capacità investigative… pronti a scoprire il colpevole?

E se durante l'aperitivo, oltre a stuzzichini e bevande si consumasse.un delitto? Il Giallo al MUSME dal vivo, in collaborazione con Teatro Nove Vite APS, è pronto per voi! Una serata pensata per farvi cimentare nei panni di un vero detective, tra scena del crimine, autopsie e interrogatori.

