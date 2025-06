Giada Giovanelli di Temptation Island è incinta | Gravidanza iniziata 4 anni dopo l'aborto nello stesso giorno

Giada Giovanelli e Francesco Branco, noti al pubblico per la loro partecipazione a Temptation Island 2018, stanno vivendo un momento di grande emozione: la gravidanza sorpresa, arrivata quattro anni dopo un aborto doloroso. La coppia, unita nel superare le difficoltà , annuncia con gioia l’atteso arrivo, confermando che a volte il destino e le coincidenze sono davvero sorprendenti. Continua a leggere per scoprire come questa storia di speranza e rinascita sta cambiando le loro vite.

