Giacomo di Saronno in fuga dall’Iran sotto le bombe di Israele il racconto al Tg3

Giacomo Di Saronno, testimone di un’odissea sotto le bombe a Teheran, svela al Tg3 le sue emozioni e paure durante la fuga dall’Iran: una narrazione intensa di un’esperienza drammatica, tra speranze e timori, che attraversa i confini del conflitto. La sua storia ci ricorda quanto la guerra possa scuotere le vite di persone innocenti, lasciandoci con la domanda: come si può trovare la forza di andare avanti in momenti così critici?

Giacomo Longhi, di Saronno, racconta la sua fuga da Teheran sotto il bombardamento di Israele. Lo ha fatto ieri sera a Tgr Lombardia su Rai 3. “Io come tanti altri ci aspettavamo magari degli attacchi mirati a siti di interesse strategico come centrali nucleari, mai ci saremmo aspettati che colpissero così direttamente Teheran in pieno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net