Ghisolfi Juve Tuttosport spunta anche il suo nome per il ruolo di nuovo ds! Cosa può succedere dopo l’addio alla Roma | le ultimissime

Il mercato della Juventus si infiamma con un nome sorprendente: Ghisolfi potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo. Dopo l’addio alla Roma, le ultime indiscrezioni alimentano i rumors su una possibile svolta nell’organigramma bianconero. Con il dg Comolli che lavora senza sosta, la scelta di Ghisolfi potrebbe rivoluzionare il futuro della società . Cosa succederà ora? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più interessanti.

Ghisolfi Juve, spunta anche il suo nome per il ruolo di nuovo ds! Cosa può succedere dopo l’addio alla Roma nelle scorse ore: le ultimissime. Il mercato Juve ha posato gli occhi anche su Ghisolfi come possibile nuovo direttore sportivo, una figura che allo stato attuale delle cose ancora manca nell’organigramma che sta provando ad allestire il dg Comolli. Nelle scorse ore è arrivata la risoluzione consensuale tra il ds e la Roma, con motivazioni legate all’insoddisfazione della dirigenza capitolina. Nessun’offerta sul tavolo dunque per Ghisolfi, che però come riportato da Tuttosport può diventare un’idea concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ghisolfi Juve (Tuttosport), spunta anche il suo nome per il ruolo di nuovo ds! Cosa può succedere dopo l’addio alla Roma: le ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - ghisolfi - spunta - nome

Ghisolfi Juve, può ripartire immediatamente il francese: è il favorito per ricoprire questa carica! Piace soprattutto per una ragione: cosa filtra su di lui! - La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con una rivoluzione societaria che promette di scuotere i vertici del club.

#Juventus, tra i tanti nomi vagliati per il ruolo di Ds spunta anche quello di #Ghisolfi. #Calciomercato Vai su X

Marco Silva, attuale tecnico del Fulham, è il nome che sta circolando in queste ore per la panchina della Juve A confermarlo è anche il giornalista di TMW Marco Conterio, secondo cui l'allenatore sarebbe stato proposto da Jorge Mendes #Juve #SpazioJ Vai su Facebook

La Juventus alla ricerca di un direttore sportivo: spunta la pista che porta a Ghisolfi; La Roma e Ghisolfi si separano, per i giallorossi spunta il nome di Massara; Dopo l’addio alla Roma, Ghisolfi spunta nei radar Juve: Comolli lo valuta come direttore sportivo.

Addio Ghisolfi e nuovo Ds: nome choc al posto di Massara - Ecco il profilo che la Roma starebbe valutando al posto del francese ... Secondo asromalive.it

Juventus, spunta Ghisolfi per il ruolo di ds - Il direttore sportivo francese è in uscita dalla Roma ed è apprezzato dal connazionale Comolli, con cui potrebbe formare un affiatato duo L'articolo Juventus, spunta Ghisolfi per il ruolo di ds provie ... Si legge su msn.com