Ghisolfi Juve tra il francese e la Roma si consuma l’addio! Arriva il comunicato ufficiale della separazione Tutti i dettagli

La separazione tra Florent Ghisolfi e la Roma è ormai ufficiale, segnando la fine di un capitolo importante per entrambe le parti. Dopo giorni di voci e indiscrezioni, il club giallorosso ha confermato la rottura attraverso un comunicato ufficiale, aprendo nuovi scenari nel calcio italiano. La vicenda si arricchisce di possibili sviluppi, tra cui un ritorno alla Juve. Ecco tutti i dettagli sulla decisione che potrebbe rivoluzionare il futuro dei protagonisti.

Ghisolfi Juve, la Roma saluta il suo ex DS con una nota ufficiale: tutti i dettagli nel comunicato apparso sul sito del club giallorosso. La rottura si è già materializzata nei giorni scorsi, ma adesso è diventata ufficiale. Tra Florent Ghisolfi e la Roma è finita. L'annuncio, che potrebbe spalancargli le porte della Juve, è arrivato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dal club giallorosso. Di seguito, ecco il contenuto. COMUNICATO – « L'AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. Nel corso dell'ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club.