Gestione informatizzata dei farmaci il workshop dell' azienda casertana Kiranet

Scopri come la gestione informatizzata dei farmaci sta rivoluzionando l’Ingegneria clinica con il workshop di Kiranet, l’innovativa azienda casertana presente alla XXV edizione del Convegno Nazionale Aiic. Tra soluzioni all’avanguardia e tecnologie all’avanguardia, Kiranet ha offerto un’occasione unica di confronto e formazione al pubblico di esperti e professionisti del settore. Un momento imperdibile per chi desidera rimanere al passo con le ultime tendenze in sanità digitale e ottimizzazione dei processi farmaceutici.

Nell’ambito della XXV edizione del Convegno Nazionale Aiic, punto di riferimento per l’innovazione in Ingegneria clinica, che si è tenuto dal 14 al 17 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, l’azienda di Aversa Kiranet, presente con un proprio stand, ha organizzato un workshop dal titolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Gestione informatizzata dei farmaci", il workshop dell'azienda casertana Kiranet

In questa notizia si parla di: workshop - azienda - kiranet - gestione

Budget di salute: l’esperienza dell’Azienda Usl di Parma protagonista al workshop nazionale all’Istituto Superiore di Sanità - L'Azienda Usl di Parma è stata protagonista a Roma, all'Istituto Superiore di Sanità, presentando il "Budget di salute".

Aversa, gestione informatizzata dei farmaci: workshop Kiranet al convegno nazionale AIIC.

Il workshop di Kiranet al Convegno Nazionale AIIC di Napoli - Nell’ambito della XXV edizione del Convegno Nazionale AIIC, punto di riferimento per l’innovazione in Ingegneria clinica, che si è tenuto dal 14 al 17 giugno ... Si legge su napolivillage.com

Gestione clinica oncologici con IA: Kiranet incontra studenti Matematica e Fisica dell’UniVanvitelli - Le iniziative rientrano nel ricco programma di celebrazione dei venti anni di attività dell’azienda che ha sede ad Aversa. Secondo pupia.tv