Gerard Deulofeu | La mia è una disabilità più che un infortunio Non riesco più a giocare a calcio

Gerard Deulofeu, talento spagnolo, si confronta con una dura realtà: oltre due anni lontano dal campo a causa di un grave infortunio al ginocchio, aggravato da un'infezione alla cartilagine. La sua lotta quotidiana va oltre il dolore fisico, diventando una vera e propria sfida personale. La sua testimonianza rivela come questa condizione abbia trasformato la sua vita e la sua carriera, dimostrando che a volte, la forza di volontà supera ogni limite. Continua a leggere.

Gerard Deulofeu ha parlato di ciò che sta vivendo dal 2023 ad oggi. Più di due anni senza giocare a causa di un infortunio al ginocchio, complicato da un'infezione alla cartilagine: "qìQuello di cui soffro è più simile a una disabilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

