Geoingegneria per modificare il clima | i rischi e i dubbi etici

una soluzione definitiva e priva di rischi, la geoingegneria solleva interrogativi etici e operativi che meritano una riflessione approfondita. È fondamentale conoscere i pro e i contro di queste tecnologie rivoluzionarie per valutare se siano davvero il rimedio che stiamo cercando o semplicemente un passo verso l’ignoto. Solo attraverso un dibattito responsabile possiamo capire quale strada intraprendere per il nostro futuro climatico.

Tra becere teorie del complotto sulle scie chimiche e complicati progetti di università internazionali, la parola geoingegneria torna ciclicamente nel dibattito pubblico. Con questo termine si intendono tutte quelle tecnologie usate per modificare il clima terrestre per fermare il riscaldamento globale. Tra i futuri possibili e sempre più prossimi c’è proprio quello di fermare l’emergenza con questo gruppo di discipline, lungi dall’essere relegate ai film di fantascienza e alle stralunate e irrealizzabili fantasie dei ricchi del pianeta. Sono tanti però i pericoli che si celano dietro interventi pensati per cambiare il volto della Terra, e riguardando anche scelte chiare di governance climatica ed etica ambientale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Geoingegneria per modificare il clima: i rischi e i dubbi etici

Geoingegneria, l’Isde: modificare il sistema climatico terrestre ci espone a rischi, ma anche a dubbi di natura etica - La geoingegneria, ovvero l'insieme di interventi deliberati e su larga scala per modificare il sistema climatico terrestre, solleva questioni cruciali di natura etica e rischi insidiosi.

