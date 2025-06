Genova primo consiglio comunale della sindaca Salis | C’è bisogno di trasparenza

Genova merita un’amministrazione trasparente e autentica, pronta ad ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini. Durante il suo primo consiglio comunale, la sindaca Silvia Salis ha sottolineato l’impegno per un nuovo metodo basato su apertura, rispetto e concretezza, in un momento segnato da tensioni e polemiche. La città si prepara a seguire con fiducia questa nuova fase, determinata a costruire un futuro più chiaro e partecipato.

Durante il primo consiglio comunale sotto la guida della nuova sindaca di Genova, Silvia Salis, a poche ore dalla notizia del presunto dossieraggio nei suoi confronti operato dal consigliere di Fratelli d’Italia Sergio Gambino, presente sui banchi: «Non ho commenti da fare, ha parlato il mio avvocato», ha dichiarato, la prima cittadina ha detto: «Il nostro metodo sarà semplice: apertura, rispetto e concretezza». E ancora: «Genova merita trasparenza e integrità istituzionale e chi ha responsabilità politiche non può girarsi dall’altra parte, trincerarsi dietro a un silenzio oppure dissociarsi». Salis: «Le porte di Palazzo Tursi resteranno aperte, dobbiamo essere vicini e accessibili». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Genova, primo consiglio comunale della sindaca Salis: «C’è bisogno di trasparenza»

