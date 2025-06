Genova l’inchiesta scuote il Comune Salis | Denunciate chi ha abusa del proprio ruolo sarà cacciato

L'inchiesta che scuote il cuore di Genova mette in luce gravi abusi e corruzioni all’interno del Comune, coinvolgendo figure di spicco come l’ex assessore Sergio Gambino. La sindaca Silvia Salis si rivolge ai dipendenti con parole ferme: “Chi si farà avanti a denunciare abusi sarà protetto e non tollereremo favoritismi”. In un’epoca di trasparenza e responsabilità, la città si prepara a fare chiarezza.

“Se qualcuno vi obbliga a fare qualcosa che non dovete fare, denunciatelo. Chi lo farà, verrà cacciato dal Comune”. Così la sindaca di Genova Silvia Salis si è rivolta in conferenza stampa ai dipendenti comunali, mentre l’inchiesta per corruzione e abusi scuote la polizia locale del capoluogo ligure. L’indagine coordinata dalla Procura ruota intorno all’ex assessore di Fratelli d’Italia Sergio Gambino, accusato di corruzione e di aver orchestrato una campagna di dossieraggio contro l’attuale sindaca Salis. Per gli inquirenti, Gambino, con l’aiuto del comandante della Polizia locale Gianluca Giurato, ha fatto filtrare alla stampa un verbale secretato su un incidente stradale che coinvolse Salis nel 2024, poi usato per screditarla pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova, l’inchiesta scuote il Comune. Salis: “Denunciate, chi ha abusa del proprio ruolo sarà cacciato”

