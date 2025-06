Genova l' ex assessore Gambino dopo l' indagine sulla corruzione si autosospende da Fratelli d' Italia

In un gesto di integrità e rispetto per i valori del partito, l’ex assessore e consigliere comunale Sergio Gambino ha deciso di autosospendersi da Fratelli d’Italia a seguito dell’indagine sulla corruzione avviata dalla procura di Genova. Un atto che testimonia la sua volontà di mantenere alta la trasparenza e la coerenza, rafforzando il suo impegno verso il bene comune e la legalità. La vicenda apre un nuovo capitolo nel panorama politico cittadino, lasciando spazio a riflessioni sulla responsabilità e la fiducia pubblica.

Resterà consigliere comunale. "Ho preso questa decisione per il profondo rispetto che nutro per le persone e per i valori fondanti del partito stesso" Il consigliere comunale ed ex assessore Sergio Gambino si è autosospeso da Fratelli d’Italia dopo l’indagine avviata dalla procura di Genova,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, l'ex assessore Gambino dopo l'indagine sulla corruzione si autosospende da Fratelli d'Italia

