Genova il campo sfatto già litiga La consigliera Russo Pd non vota il presidente deciso dal Nazareno

Se a Genova il campo si sfalda e le tensioni tra alleati emergono in tutta la loro evidenza, il dibattito interno al Pd si fa ancora più acceso. A pochi giorni dal voto che avrebbe dovuto sancire unità e compattezza, la consigliera Russo decide di non seguire la linea ufficiale, votando scheda bianca. Una presa di posizione che mette in discussione l’immagine di un centrosinistra coeso e pronto a sfidare le sfide future.

A una manciata di giorni dal voto di Genova salutato dal centrosinistra come un avviso di sfratto al governo si consuma la prima frizione, all’interno del Pd. Altro che campo largo e “testardamente uniti”. In occasione dell’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, per cui il centrosinistra ha designato Claudio Villa, la consigliera Monica Russo del Pd ha annunciato e poi confermato il suo voto con scheda bianca. Una presa di distanza pubblica dalla linea della coalizione durante la prima seduta dell’amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Salis. Genova, prime defezioni nel Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Genova, il campo sfatto già litiga. La consigliera Russo (Pd) non vota il presidente deciso dal Nazareno

