Genova all’ex assessore anche biglietti vip per lo stadio I poliziotti indagati in chat | Ne abbiamo commessi di reati…

Nel cuore di Genova, tra scandali e privilegi, si svela un intricato intreccio di corruzione e favoritismi. Dalle chat alle tribune VIP dello stadio di Marassi, emergono dettagli sconvolgenti su come alcuni potenti abbiano abusato del loro ruolo, tra regali luxurious e cene esclusive. Questa vicenda getta una luce cruda sulla politica e le sue ombre, lasciando molti a chiedersi: fino a dove si spingono i limiti dell’integrità ?

Ci sono anche i biglietti in tribuna vip per la partita Genoa-Inter, del 17 agosto 2024, tra i regali ricevuti secondo l’accusa da Sergio Gambino, ex assessore di Fratelli d’Italia a Genova indagato per corruzione. A fornirli, si legge nelle carte, era l’imprenditore albanese Arthur Marashi: gli ingressi comprendevano anche cene negli “ sky box ” dello stadio di Marassi, gli spazi “lounge” accanto alla tribuna. In base alla ricostruzione dei pm, Marashi si è speso per aiutare la societĂ della moglie di Gambino in difficoltĂ , ottenendo in cambio vari favori da parte dell’amministrazione: la concessione di permessi – senza averne i requisiti – per la rimozione di transenne davanti al suo ristorante, ma anche la gestione della security del luna park invernale al Porto antico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it