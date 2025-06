Genoa accelerata per Grønbæk

Genoa accelera per Grønbæk, il talento danese che potrebbe diventare il nuovo volto della Lanterna. Le trattative sono in fase avanzata: il giocatore si avvicina con entusiasmo alla città, pronto a lasciare il Rennes e a indossare la maglia rossoblù. Un’operazione che potrebbe dare una svolta significativa al mercato del Genoa, puntando su un giovane di grande potenziale. La corsa è aperta: tutto lascia presagire che presto arriverà l’annuncio ufficiale.

