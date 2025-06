Gemini apre ai video | ora è possibile caricarli e analizzarli direttamente dall’app

Sei pronto a rivoluzionare il modo di interagire con i tuoi contenuti? Google Gemini ha appena fatto un passo avanti, introducendo la possibilità di caricare e analizzare video direttamente dall’app. Questa innovazione apre nuove frontiere per utenti e creatori, offrendo strumenti potenti e semplici da usare. Scopriamo insieme come funziona questa nuova funzione e come può semplificare le tue attività digitali, portando l’esperienza al livello successivo.

L'app di Google Gemini permette ora il caricamento e l'analisi dei video, diamo insieme un'occhiata al funzionamento

