Gears of War | Reloaded Microsoft annuncia l’estensione delle beta e l’arrivo di alcune novità

Microsoft e The Coalition sorprendono i fan di Gears of War: Reloaded annunciando l'estensione della beta multiplayer, grazie all'entusiasmo della community e alle numerose richieste. Dal 20 al 23 giugno, gli appassionati avranno ancora più opportunità di immergersi nell'azione frenetica del titolo, scoprendo nuove funzionalità e miglioramenti. Preparatevi a vivere un'esperienza ancora più coinvolgente: l'attesa per il lancio ufficiale si fa sempre più intensa!

Microsoft e The Coalition hanno annunciato l’ estensione ufficiale della beta multiplayer di Gears of War: Reloaded, rispondendo così alla partecipazione della community e alle numerose richieste arrivate in queste settimane. Il nuovo periodo di prova inizierà venerdì 20 giugno alle 21:00 e si concluderà alle 6:00 del 23 giugno, offrendo così diverse ore in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Ma non è tutto: Microsoft e The Coaliton hanno aggiunto che la fase di beta testing si arricchisce anche di nuovi contenuti. Nello specifico, i giocatori avranno accesso alla modalità Esecuzione, storica variante tattica del gameplay competitivo, e potranno cimentarsi su Canali, una delle mappe più iconiche della serie, ora inclusa nella playlist delle partite classificate, affiancandosi così alla già presente modalità King of the Hill, aumentando la varietà e la profondità dell’esperienza online. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gears of War: Reloaded, Microsoft annuncia l’estensione delle beta e l’arrivo di alcune novitÃ

