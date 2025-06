GBU-57 | che potenza ha e come si trasporta la super bomba anti bunker | Il metodo Beirut | eliminare i vertici militari e anche i rimpiazzi

La GBU 57, conosciuta anche come “Super Bomba”, è un’arma d’élite progettata per eliminare obiettivi fortificati e bunker di alta sicurezza. Con una potenza devastante e sistemi sofisticati di trasporto, questa bomba rappresenta un’arma strategica di livello superiore. Originariamente sviluppata negli anni 2000 per operazioni contro Paesi ostili, è stata successivamente perfezionata per aumentare la sua capacità distruttiva, rendendola uno strumento cruciale nel panorama della guerra moderna.

L’ordigno è stato sviluppato nella prima metà degli Anni 2000 pensando ad un impiego contro Paesi ostili. Ed è stato poi modificato per accrescere il potere distruttivo con innovazioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - GBU-57: che potenza ha e come si trasporta la super bomba anti bunker | Il metodo Beirut: eliminare i vertici militari e anche i rimpiazzi

In questa notizia si parla di: potenza - trasporta - super - bomba

Avvertimento a Biden: la Cina fa sfilare il super-missile nucleare lungo le vie della città / Il video; Cos’è Poseidon, il siluro russo che forse potrebbe provocare uno tsunami radioattivo; Cosa sono i bombardieri B 2 americani | trasportano la superbomba usata per distruggere bunker a grandi profondità.

Super bomba e bombardieri B-2: così gli Usa possono distruggere i bunker nucleari di Teheran - 57 A/B Massive Ordnance Penetrator è una bomba a guida di precisione progettata per attaccare bunker e tunnel interrati e rinforzati situati in profondità ... Come scrive msn.com

Super bomba Fab 3000: cos’è, quant’è potente e possibilità che venga utilizzata - Se al momento questa possibilità sembra essere limitata e lontana, è più probabile che l’esercito russo decida di sganciare una super bomba: la Fab- Scrive money.it