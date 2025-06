Gaza ucciso soldato Idf negli scontri

Una tragedia che scuote le tensioni nella regione: un giovane soldato israeliano di 20 anni della Brigata Golani ha perso la vita nei combattimenti a Gaza, mentre altri militari sono gravemente feriti. La vicenda evidenzia la crescente escalation del conflitto e le dolorose conseguenze per tutte le parti coinvolte. In un contesto di accuse e recriminazioni, il dolore si mescola alle speranze di una risoluzione pacifica. La situazione rimane critica e complessa, richiedendo attenzione e impegno internazionale.

4.56 Un soldato israeliano di 20 anni è stato ucciso nei combattimenti nel sud della Striscia di Gaza e un ufficiale e altri tre militari sono rimasti gravemente feriti: lo ha reso noto l'Idf. Il militare morto, della Brigata Golani come i commilitoni feriti, proveniva dall'insediamento di Nokdim in Cisgiordania. La notizia è arrivata dopo che fonti palestinesi hanno accusato i militari israeliani per la morte di 59 persone vicino a un centro per la distribuzione del cibo a Khan Younis. L'Idf ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it