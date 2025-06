Gaza Israele uccide altri 11 palestinesi in coda per il cibo L’ONU | Medicinali vitali quasi esauriti

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica, con l’ultima tragedia che aggiunge dolore e sconforto. Mentre civili innocenti attendono in fila per cibo e medicinali vitali ormai quasi esauriti, le tensioni esplodono in violenza. La perdita di vite umane, soprattutto tra i più deboli, ci ricorda quanto questa situazione richieda attenzione e intervento immediato. È il momento di agire per fermare questa spirale di sofferenza e speranza.

Una fonte medica dell’Ospedale Al-Awda ha riferito che almeno undici palestinesi, tutti civili, sono stati uccisi mentre erano in coda per ricevere aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: palestinesi - coda - gaza - israele

Gaza, palestinesi in coda per ore per un goccio d’acqua: è crisi umanitaria - Assistendo a questa crisi umanitaria senza precedenti, i palestinesi di Gaza affrontano ogni giorno la lotta per sopravvivere, tra file interminabili sotto il sole e una carenza di beni essenziali.

E mentre Israele regola i conti con l’Iran, a #Gaza ci sarebbero bambini e bambine palestinesi in coda per ore, con bidoni più grandi di loro, per un po’ di acqua pulita. Ma anche se morissero tutti di sete, non farebbe più notizia. Vai su X

Continua il massacro di Gaza: tre le 60 vittime accertate da stamattina 17 erano in coda per ricevere aiuti umanitari, altri tre erano soccorritori. L’ONU denuncia: “Israele sta compiendo uno sterminio di palestinesi”. Vai su Facebook

Gaza, Israele uccide altri 11 palestinesi in coda per il cibo. L'ONU: Medicinali vitali quasi esauriti; Gaza, Israele spara ancora sulla folla in coda per gli aiuti alimentari: decine di morti a Rafah e a Khan Younis; Fuoco Israele su palestinesi in coda per gli aiuti a Gaza, almeno 20.

Gaza, Israele uccide altri 11 palestinesi in coda per il cibo. L’ONU: “Medicinali vitali quasi esauriti” - Awda ha riferito che almeno undici palestinesi, tutti civili, sono stati uccisi mentre erano in coda per ricevere aiuti ... Riporta fanpage.it

Un’altra strage di palestinesi che aspettavano la distribuzione di cibo nella Striscia di Gaza - Almeno 51 persone sono state uccise, secondo i testimoni dall’esercito israeliano: è l’ennesimo caso simile nelle ultime settimane ... Come scrive ilpost.it