Gaza Idf pompa 250 metri cubi di cemento liquido nei tunnel sotto ospedale Khan Younis | Operazione preventiva contro Hamas - VIDEO

L'operazione dell'IDF a Gaza, che ha pompato 250 metri cubi di cemento liquido nei tunnel sotto l'ospedale di Khan Younis, rappresenta un intervento preventivo contro Hamas. Con "massima precisione" e attenzione per evitare danni all'ospedale sopra, questa mossa strategica si inserisce in un contesto di operazioni mirate per smantellare i sistemi sotterranei. Un'azione che potrebbe segnare un punto di svolta nel conflitto, evidenziando la complessitĂ e la delicatezza della situazione.

L’Idf ha precisato che l’operazione è stata eseguita con “massima precisione” per evitare qualsiasi danno all’ospedale soprastante L'esercito israeliano (Idf) ha lanciato una nuova operazione mirata nella Striscia di Gaza, annunciando di aver neutralizzato un complesso sistema di tunnel sotte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Idf pompa 250 metri cubi di cemento liquido nei tunnel sotto ospedale Khan Younis: “Operazione preventiva contro Hamas” - VIDEO

In questa notizia si parla di: operazione - tunnel - gaza - ospedale

